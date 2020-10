Vídeo: Pastor Dionízio fala sobre imagem de "assédio"

O presidente e pastor da Assembleia de Deus das Missões de Campo Grande, Antônio Dionízio virou o centro das atenções no mundo gospel após ter um vídeo exposto onde ele aparece apalpando as nádegas de uma fiel.

O vídeo foi postado primeiramente no Fuxico Gospel na segunda-feira (19), e com a repercussão uma fiel da Igreja chegou a questionar a atitude do sacerdote durante um culto, ao afirmar que uma adolescente comentou com ela sobre o caso. “Ela falou tia a senhora viu o vídeo que está rolando ? Como que o nosso pastor esta passando a mão na bunda da menina ?”, indignada a mulher completa falando que “A palavra de Deus tem que ser verdadeira dentro dos corações”.

Logo depois o vídeo é cortado. Ao JD1 Notícias, o pastor disse que ira se pronunciar na hora todo esse “teatro” acabar. “Deixa passar todo esse teatro que foi se criando, desenhado e está sendo executado, compartilhado, curtido por aí. Eu tenho quase 50 anos de ministério, já vivi e passei por situações que só mesmo Deus para me sustentar e me manter de pé”, afirmou ele.

Questionado se o vídeo seria forjado, ele disse que um profissional teria sido contratado para acabar com o ministério. “Quando uma pessoa contrata um profissional para fazer um tipo de serviço deste, com certeza boas intenções ele não tem. E está disposto a fazer o que tiver que fazer para conseguir o seu objetivo, que neste caso infelizmente é a destruição do meu ministério que tanto amo, zelo e prezo. Mas o vídeo já foi mandado para a perícia, e as medidas judiciais cabíveis serão tomadas”, explicou.

O JD1 Notícias em contato com a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso do Sul (Comadems), mas não conseguiu resposta no momento de qual vai ser o posicionamento da entidade. O filho de Dionízio também não atendeu as ligações ou respondeu a mensagens.

Assista aos vídeos:

Pastor da Assembleia é flagrado com amante e igreja reage a vídeo pedindo sua expulsão pic.twitter.com/9ixRuGyLLE — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 20, 2020

