Vídeo: Peão sul-mato-grossese é o novo campeão mundial de rodeio

O peão José Vitor Leme, 24 anos, mais conhecido como ‘Vitinho’, conquistou no sábado (14), o título mundial da Professional Bull Riders 2020 (PBR). Natural de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, ele ganhou a premiação de 1 milhão de dólares.

O título foi confirmado durante etapa da PBR, no Texas, nos Estados Unidos. Este foi o 11º título brasileiro na competição. De acordo com o site Eugênio José, especializado em rodeio, a vitória ocorreu após combinação de resultados.

Leme venceu o round tirando 95,75 pontos de nota e foi beneficiando com o rendimento fraco de Kaique Pacheco, que fez 84,5 pontos. Ele ganhou a cobiçada fivela de ouro e o bônus de campeão mundial Monster Energy de $ 1 milhão.

