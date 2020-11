Vídeo - Piloto morre após forte batida durante disputa pela SuperBike

Sarah Chaves com informações do Globo Esporte e UOL

O piloto de motociclismo, Matheus Barbosa de 23 anos, morreu após uma batida gravíssima no domingo (8), durante uma etapa de Interlagos da SuperBike em São Paulo.

Como mostra no vídeo, Matheus passou reto em um das curvas e bateu muito forte em uma estrutura de ferro próxima ao muro. A corrida foi interrompida após o acontecido, o piloto chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A morte foi confirmada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

"O acidente ocorreu na curva da Junção, um trecho com áreas de escape e sem nenhum histórico de acidentes graves. Matheus foi atendido pela equipe médica mais próxima em menos de 60 segundos. Ainda assim, apesar de todos os esforços, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades competentes", informou a CBM em uma nota oficial.

Carreira de piloto

Barbosa era natural de Anápolis (GO), defendia a equipe PCM/PRT na categoria Pro, a principal do campeonato, e havia largado na terceira colocação. Ele estava em quarto lugar na temporada de 2020 da classe em que competia. Antes, o goiano foi campeão em 2019 na SuperSport 600 e tinha ainda conquistas na Yamalube R3 Cup Pro, no Paulista Yamalube e na Copa Kawasaki Ninja 300.

Vídeo mostra o momento do acidente:

