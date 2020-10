Vídeo - Pit bull é morto a tijoladas após brigar com o cão do vizinho

Sarah Chaves, com informações do G1

A Polícia Civil investiga a morte de um cão agredido com tijolos após pular o muro e brigar com cachorro que pertence ao vizinho, no Distrito Industrial, em Assis (SP). Os cães já tinham sido separados quando o pit bull foi agredido até a morte.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na última segunda-feira (28), o dono do animal que morreu relatou à polícia que o cachorro dele, chamado Thor, pulou o muro que faz divisa entre a empresa dele e do vizinho e se envolveu em uma briga com outros cães.

De acordo com o BO, o vizinho conseguiu separar os cachorros, mas quando Thor, de 1 ano e 4 meses, já estava voltando para seu espaço, foi agredido até a morte.

No vídeo, que foi divulgado pela imprensa regional, é possível ver que Thor entrou correndo no canil na casa do vizinho e foi seguido pelo proprietário. Em seguida, o homem pegou uma pedra no chão e atingiu o cachorro dentro da casa. O cão do vizinho também estava no local e saiu segundos mais tarde, escoltado pelo dono.

José Marques de Paiva, dono da empresa invadida pelo Pit bull, disse ao site G1 que tomou a atitude depois que os dois cachorros do vizinho invadiram seu terreno e atacaram o cão dele, também da raça Pit bull. Segundo ele, não é a primeira vez que isso acontece ele admitiu que extrapolou na raiva.

O dono do pit bull, Elisio Alves Neto, contou ao site G1 que descobriu que o cachorro havia morrido quando foi alimentar os animais na noite de domingo (27).“Quando cheguei para tratar os cachorros, dei falta do cachorro aqui dentro. Aí comecei a procurar, pensei que ele podia ter saído na hora de fechar o portão eletrônico, mas aí minha mulher foi perguntar para o guarda e ele disse: ‘senta que a notícia é ruim’”, lembra Elisio.

Depois disso, o empresário foi até o canil do vizinho e encontrou Thor morto dentro da casinha. Na manhã do dia seguinte, ele viu as imagens das câmeras de segurança e decidiu registrar um boletim de ocorrência, quando encontrou os funcionários do vizinho enterrando o animal.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Assis. Segundo o delegado, foi instaurado procedimento e os envolvidos na ocorrência serão ouvidos.

Vídeo de câmeras de segurança flagraram o momento em que o cachorro foi agredido:

