Vídeo: População pula no esgoto para saquear cerveja de caminhão que tombou

OS moradores do bairro do Jurunas em Belém do Pará, aproveitaram que um caminhão carregado de cerveja tombou em uma vala de esgoto e apesar da lama e da sujeira, pularam na água para saquear parte da mercadoria.

Aegundo o portal UOL, Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência do incidente que ocorreu na última quarta-feira (30), e conseguiu isolar a área evitando que o restante de carga fosse saqueadas pelos moradores;

A Secretaria Municipal de Saneamento informou que duas vezes ao dia é realizada a coleta de lixo e entulho no local e que desenvolve, a cada três meses, trabalho de educação ambiental com moradores e trabalhadores da região.

Veja o momento em que moradores fazem a "festa", alguns já levam sacolas para poder pegar a maior quantidade de produto possível.

