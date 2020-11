Vídeo: Racista e homofóbica, advogada é presa após “tocar o terror” em padaria

Sarah Chaves com informações do R7

A advogada Lidiane Brandão Biezok, de 45 anos, foi presa em flagrante na noite de sexta-feira (20) por lesão corporal, injúria e homofobia praticada contra artistas, ambos de 24 anos, e funcionários na padaria Dona Deôla, zona oeste de São Paulo.

De acordo com o R7, a gerente do estabelecimento, Cleide disse a reportagem que a briga surgiu depois que ela começou a humilhar os funcionários do local. Após presenciarem as ofensas, os dois artistas tentaram defender os trabalhadores. A agressora então passou a xingar os dois com ofensas homofóbicas.

A cena das agressões foram todas filmadas."Eu sou advogada internacional. Cala sua boca, sua b do *", responde a mulher no vídeo, ao ser confrontada pela dupla.

Em outra parte do vídeo é possível ver a cliente discutindo novamente com os funcionários, alegando que "não estava falando demais p nenhuma". Ela também questiona: "por acaso aqui é uma padaria gay?". A mulher faz outra série de ofensas.

Nas imagens, ela continua a ofender o mesmo cliente até que parte para cima da vítima e joga um objeto em sua direção. Em seguida, começa a agredi-lo e a puxar o seu cabelo.

Diante das agressões, a padaria chamou a Polícia Militar, que conduziu Lidiane até o 91º DP, onde funcionários e clientes registraram um boletim de ocorrência contra ela. Na delegacia, os jovens afirmaram que também foram vítimas de ofensas raciais.

Em nota, a padaria Dona Deôla afirmou que se "solidariza com as vítimas desse ato repugnante" e que está à disposição para prestar a assistência necessária.

