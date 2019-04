Vídeo - Rede de água estoura, abre buraco e carros “sofrem”

Um buraco na avenida Fernando Correa da Costa, entre as ruas José Maria e Centenário, está causando prejuízo a alguns motoristas. Na madrugada desta segunda-feira (15), um homem parou na via para avisar os condutores do problema na pista depois de ter o carro danificado ao passar no local.

Ele gravou um vídeo onde mostra um recorte de manutenção feita no asfalto, e ao lado um vazamento na rede de água, ocasionando um buraco no meio da avenida. “O motorista vai tentar desviar desse recorte e cai nesse buraco aqui”, diz o homem.

Logo depois, ele mostra três carros com pneus danificados por ter passado pelo buraco. Pelo menos duas pessoas pararam na via para sinalizar o problema e evitar que outros condutores se prejudicassem ao passar pelo local. A assessoria da Águas Guariroba, informou que uma equipe foi enviada ao local para verificar o problema.

