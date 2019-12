Vídeo - Réporter desmaia ao vivo durante entrevista

Jônathas Padilha, com informações da Uol

A repórter Cássia Carioca da TV Rio Sul, filiada da Globo em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, desmaiou na manhã desta segunda-feira (16) durante uma transmissão ao vivo em que entrevistava um popular na rua da cidade.

Cássia estava entrevistando um senhor sobre o aumento do comércio nas vésperas das festas, quando perdeu a consciência e caiu no chão. Durante a queda, o entrevistado e pessoas ao redor tentaram acudir a mulher.

A imagem logo voltou para o estúdio, onde a apresentadora Michele Martins, assustada, fez um fechamento rápido e chamou o intervalo. “A gente teve um problema com a repórter de Angra dos Reis. No G1, você encontra os horários de funcionamento do comércio da região”, concluiu.

Veja o momento da transmissão:

A repórter Cássia Carioca desmaiou ao vivo durante o #RJ1 da TV Rio Sul pic.twitter.com/ZNMXKMJDL5 — Duarte (@renanduartetv) December 16, 2019

Na volta, a apresentadora explicou que a repórter teve uma queda de pressão por conta do forte calor de 33ºC, com sensação térmica de 40ºC, mas já tinha sido socorrida e passa bem.

A repórter teve uma queda de pressão. pic.twitter.com/7Z9DGZjqHk — Duarte (@renanduartetv) December 16, 2019

Pelas redes sociais, o assunto rapidamente viralizou. “A repórter desmaiou ao vivo??????????????? Meu Deus” comentou um telespectador assustado.

A repórter desmaiou ao vivo??????????????? Meu Deus pic.twitter.com/ryxBxEiRNy — Jordi (@Jordi_Limah) December 16, 2019

A repórter desmaiou mesmo? Que isso...tá muito quente hj...nossa senhora — Danteskoo (@Danteskoo) December 16, 2019

