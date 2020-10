Vídeo: SBT faz propaganda do último episódio de Hebe, série exibida na Globo

Marcos Tenório, com informações Uol

O SBT passou a exibir nesta quarta-feira (30) uma chamada divulgando o último episódio da série Hebe, que está indo ao ar todas as semanas na Globo e tem seu último episódio marcado para a está quinta-feira (1º). Como a história da apresentadora está vinculada ao canal de Silvio Santos, a emissora optou por fazer essa homenagem pedindo ao público que prestigie a produção global.

As inserções foram simples e mostraram imagens de Andrea Beltrão caracterizada como Hebe enquanto uma narração contextualizava a situação para o telespectador. "Amanhã, quinta-feira às 22h45, não perca na Globo o último capítulo da série Hebe", avisava o narrador.

Chamaa atenção que o SBT esteja divulgando uma série de outra emissora, já que no horário a programação da casa seguirá normalmente, inclusive com o Programa do Ratinho concorrendo contra a produção e também contra A Fazenda, que terá mais uma eliminação e vem em alta de audiência.

A produção vem na liderança, mas na última semana marcou recorde negativo competindo contra A Fazenda. Mesmo assim, Hebe acumula média de 18,9 pontos em seus nove episódios exibidos até o momento.

A série acompanha a trajetória de Hebe, cuja história se confunde com a do próprio SBT. Ela foi contratada por Silvio Santos em 1986 e entrou no ar rapidamente, tendo seu programa de segunda-feira à noite se tornado icônico e recebendo diversos artistas de emissoras diferentes, inclusive da própria Globo.

A produção é assinada por Carolina Kotscho e tem a mesma estrutura do filme,lançado no ano passado, mas que teve cenas acrescentadas exclusivamente para a TV com direção de Maurício Farias. Andrea Beltrão garantiu uma indicação ao Emmy Internacional graças a seu trabalho como Hebe.

Deixe seu Comentário

Leia Também