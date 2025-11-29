Vídeo: Sem trenó, Papai Noel pousa de helicóptero no 'MS em Ação' na Aldeia Campestre

O Papai Noel chegou de helicóptero à Aldeia Campestre, em Antônio João, neste sábado (29), marcando a abertura do programa MS em Ação: Segurança e Cidadania. A ação continua no domingo (30), com serviços gratuitos voltados à população indígena da região.

A chegada chamou a atenção das crianças e abriu oficialmente a programação realizada pelo Governo do Estado. Ao longo do dia, a comunidade conta com emissão de documentos como CIN, CPF, certidão de residência, declaração de atividade rural e título eleitoral.

Também ocorre multivacinação, testes rápidos, atendimento odontológico e serviços da Carreta da Saúde. Outras equipes ofereceram orientações jurídicas, atendimentos do Juizado Itinerante e registros de boletins de ocorrência.

