Vídeo - "Senhor só fala merda", diz indígena a gestor da Funai

Priscilla Porangaba, com informações do Marco Eusébio

O novo coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai) José Magalhães Filho em Campo Grande falou o que quis e ouviu o que não quis de lideranças de aldeias indígenas durante encontro em Miranda.

O capitão da reserva, conhecido por usar há anos um megafone nas ruas da cidade para gritar "não reeleja" políticos, coleciona polêmicas no início de gestão.

José disse a imprensa local que a "Funai não é a casa do índio", mas um órgão "para fazer acontecer a política do governo em relação ao índio" e sugerir namoros com o restante da população para promover a integração de indígenas.

O "Capitão Megafone"també dise que "coordenador da Funai não é representante dos índios", mas "para fazer acontecer o que o governo pensa em relação a política para o índio".

Após a fala polêmica, durante o encontro o líder indígena Lindomar Ferreira cobrou "respeito" do novo coordenador da Funai. Lindomar afirmou que o gestor "está dando um tapa na cara" deles e pediu para que evite falar na imprensa. "Porque o que o senhor tá falando na imprensa é só merda".

Novo coordenador da Funai CG x índios de Miranda pic.twitter.com/yyIrBW3fff — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) February 22, 2020

Índios de Miranda x novo coordenador da Funai CG pic.twitter.com/9YcwtnqOSx — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) February 22, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também