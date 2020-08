Vídeo: UPA com pacientes de covid, tem princípio de incêndio

Flávio Veras, com informações do Tribuna de Petrópolis

Princípio de incêndio, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Niterói, mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde desta segunda-feira (17). Imagens feitas por populares que passavam no local no momento mostram muita fumaça saindo do prédio.

De acordo com informações Tribuna de Petrópolis, o Corpo de Bombeiros evacuou o prédio. Embora ainda não haja um número total de vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros 14 pacientes que estavam internados foram removidos para outras unidades de Saúde.

Algumas pessoas que sofreram intoxicação pela fumaça e também foram encaminhadas para outros hospitais. Pouco antes das 16h o fogo, que atingiu uma sala e um corredor, já havia sido completamente extinto.

Segundo o comandante do 15º Grupamento de Bombeiros Militar, tenente-coronel Gil Kempers, indícios sugerem que o fogo pode ter se iniciado na rede elétrica.

Deixe seu Comentário

Leia Também