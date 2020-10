Vídeo: Velório tem open bar, fogos e forró para "homenagear" mortos

Sarah Chaves, com informações do CM7

Um velório um tanto incomum que aconteceu em uma bairro de Manaus, no Amazônas chamou a atenção nas redes sociais.

As imagens que circularam no domingo (4), mostra várias pessoas dançando forró, soltando fogos de artifício, enquanto curtem um open bar no velório de Junior e Elinaldo.

Nas redes sociais em dos convidados postou. "Velório um pouco diferente lá no Vale Sinai, Manôa. Descanse em paz".

Veja o momento da festa/velório:

