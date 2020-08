Vídeo: Vendaval arranca estrutura de telhado de posto em Juti

Na madrugada desta quarta-feira (19), um temporal deixou um rastro de prejuízos e estragos no município de Juti, interior do estado. Um dos locais mais afetados foi um posto de gasolina, que teve toda a estrutura de cobertura do pátio danificada.

Segundo a gerente do Posto Nova Geração, Astéria Davi, o estrago aconteceu por das 1h30. “Todo a cobertura ficou danificada devido aos fortes ventos, derrubou tudo. Uma bomba de combustíveis também teve estragos, pois o telhado caiu em cima dela. Agora estamos removendo o entulho e, esperamos em breve, retornarmos com nossas atividades”, projetou.

A Prefeitura da cidade emitiu um comunicado em suas redes sociais onde informa que “a Defesa Civil e o Centro de referência a Assistência Social está fazendo um levantamento dos estragos e acompanhando às famílias afetadas pelo forte vendaval que aconteceu na madrugada desta quarta. Caso você necessite ou conhece alguém precisa de ajuda, entre em contato pelo telefone (67) 3463-1403.”

Vídeo mostra destruição em posto de Jutí após temporal pic.twitter.com/UHaBSfDZNi — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) August 19, 2020

