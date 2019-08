Vídeo - Vereador é agredido durante discurso na câmara

Rauster Campitelli, com informações do Uol

O vereador Bruno Araújo (PV), presidente da Câmara de Santa Teresa, no Espírito Santo, foi agredido por um ex-servidor municipal enquanto discursava na sessão desta terça-feira (13). O incidente foi transmitido ao vivo enquanto o político explanava sobre um projeto de lei.

Ele explicava como funcionaria o empréstimo de R$ 2,5 milhões que a prefeitura gostaria de contratar para custear a instalação de lâmpadas nas vias públicas, quando foi agredido por Gabriel Braun, que estava acompanhando a sessão.

"(...) É em cima de mentira, vergonhoso, pessoas que ficam ali querendo difamar a imagem de outras pessoas dizendo a verdade", dizia Araújo, quando foi interrompido pelas agressões. Aos gritos, Braun demonstrava incômodo por ter sido chamado de "mentiroso".

Em seu perfil no Facebook, Gabriel Braun compartilhou críticas ao projeto que estava sendo debatido. Ele também publicou o vídeo do momento em que agride Araújo e destacou que não fica se "manifestando com mentiras nas redes sociais" e que "vai manter a palavra até o fim".

Veja o momento em que o ex-servidor agride o político durante a sessão:

