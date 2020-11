Vídeo: Vice reeleito joga dinheiro de sacada para comemorar vitória

Sarah Chaves com informações do IG

O vice-prefeito Eraldo Veloso (DEM) da chapa com Neto Barreto, em Joaquim Nabuco, cidade de Pernambuco, foi flagrado jogando dinheiro pela sacada na noite de domingo (15), para comemorar a reeleição.

Sem máscaras, as pessoas correm em direção às cédulas e brigam pelo dinheiro. Veloso está na companhia de apoiadores que observam a cena em cima da sacada e estimulam que as pessoas se aglomerem para tentar garantir um dos valores atirados no ar.

