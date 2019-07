Vídeo - Vizinhos constroem casa para idosos que viviam em situação precária

O empresário Reinaldo Barbosa Figueiredo, de Ariquemes (RO), observou que os seus clientes, o casal de idosos dona Maria, de 74 anos, e seu Joel, de 79 anos, estavam passando por uma situação bem difícil.

Eles moravam numa casinha de madeira e quando fizeram um empréstimo para construir uma casa, seu Joel ficou doente, usando o dinheiro para o seu tratamento.

Preocupado com eles, Reinaldo foi visitá-los e foi quando se deparou com a situação precária em que viviam! O chão da casa não era cimentando e não tinha nem banheiro. “Aquilo me deixou chocado. Ao ver aquela situação, perguntei se eles teriam coragem de entrar comigo para tentarmos fazer algo melhor para eles e toparam”, disse.

Foi então que ele, como liderança do bairro em onde mora, mobilizou a vizinhança toda para construir a casa dos idosos. A solidariedade do pessoal foi tão bonita, que em poucas semanas eles entregaram a casa. O resultado desta ação foi incrível.

Ele começou a propagar a história dos idosos no bairro, e em poucos dias já tinha “recrutado” várias pessoas para esta missão. “O povo é de um coração muito grande, em uma semana tínhamos conseguido tudo!” contou Reinaldo.

Após 15 dias de muito trabalho, no dia 30 de junho, entregaram a casa ao casal. Que coisa incrível, tudo, tudo mesmo foi feito por amigos e pessoas que o Reinaldo mobilizou, da arrecadação dos materiais até a mão de obra para a construção da casa.

