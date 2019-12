Vídeo: “Vovó Noel” presenteia quem passa na 14 neste sábado

Nilza Dalpogeto Carlucci, 80 anos, deu presente para todos, fez sorteio e distribuiu alguns brindes na rua em comemoração ao amigo secreto de Natal, na manhã deste sábado (14). A ação da “vovó Noel” aconteceu no calçadão da 14 de Julho, em frente a Casa das Lãs.

Dona Nilza, frequenta o curso de crochê há 25 anos, trabalha com artesanato de panos de prato e é apaixonada pelo que faz. ‘’Em time que está ganhando não se mexe’’, afirma em relação à boa venda de seus artesanatos.

Ela e suas colegas fazem essa comemoração de amigo oculto todos os anos, e esse não foi diferente, mas pela crise se juntaram e fizeram uma coleta para dar um presente juntamente com um cartão a professora, que ficou muito emocionada pela lembrança.

Com toda animação, resolveram levar a festa para rua, dando brindes para quem estaria passando pela frente do local e desejando um feliz natal, e com certeza fazendo a alegria no dia para aquelas pessoas.

