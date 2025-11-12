Menu
Geral

VÍDEO: 'Zorba' ungida? Padre leiloa cueca por R$ 3 mil em evento religioso

As imagens circularam por grupos de WhatsApp e acabaram viralizando, chegando à imprensa local

12 novembro 2025 - 17h24Brenda Assis

Um momento inusitado durante o festejo de São Francisco de Assis, em Alvorada (TO), acabou tomando conta das redes sociais. O padre Thiago Zanardi, da Paróquia São Francisco de Assis, foi filmado “leiloando” a própria cueca durante o tradicional evento religioso, realizado em 28 de setembro.

A cena aconteceu durante o 53º Festejo do padroeiro, na celebração dedicada ao vaqueiro e ao agricultor. Além dos animais e prendas que costumam ser leiloados, o público se divertiu quando o padre entrou na brincadeira. Em determinado momento, ele subiu em uma cadeira, puxou o cós da cueca e fez uma pequena dancinha, enquanto o leiloeiro conduzia a animação:

“Dois mil na cueca do padre! Parou? R$ 3 mil aqui, vou vender por três mil”, disse o leiloeiro, sob risadas do público.

As imagens circularam por grupos de WhatsApp e acabaram viralizando, chegando à imprensa local.

Depois da repercussão, o padre comentou o caso durante a missa transmitida ao vivo no último domingo (9). Visivelmente irritado, ele criticou a divulgação do vídeo.

“Alguém não perdeu a oportunidade e filmou aquela brincadeira toda. Passados 30 dias da nossa festa, uma surpresa: uma funcionária do capeta, com o espírito de ronca e fuça, mandou o vídeo para o g1 Tocantins”, desabafou.

Zanardi explicou que o episódio começou de forma espontânea e sem intenção de gerar polêmica.

“Já tinham leiloado meu chapéu, o cinto, a botina… Aí alguém brinca: ‘Agora é a cueca do padre’. Quando vi, já estavam oferecendo R$ 1.500. Eu disse: ‘Por esse preço eu não vendo, não’. Subi na cadeira, mostrei o cós, mas não tirei”, contou.

Reação da Igreja

O padre disse ainda que procurou o bispo da Diocese de Porto Nacional para esclarecer o episódio e se colocou à disposição caso houvesse necessidade de advertência.

“A única pessoa a quem devo satisfação é o senhor bispo, que tranquilamente disse: ‘Padre, não houve imoralidade alguma’”, afirmou.

Apesar da explicação, o vídeo continua circulando nas redes e gerando comentários bem-humorados entre os fiéis e moradores da cidade.

 

 

