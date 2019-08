Vídeo - Moradora encontra réptil na garagem de casa

A moradora Mila Faria Queiroz, 24 anos, flagrou um Teiú em sua residência na manha desta sexta-feira (30), o réptil teria saído do Parque dos Poderes que fica bem ao lado da casa na rua Petúnia, no bairro Cidade Jardim, em Campo Grande.



Mila afirma ter encontrado o animal na garagem de sua casa, e só ficou do lagarto não machucar sua cadela, ou ser machucado por ela. A moradora conta que é recorrente o aparecimento desses animais pela vizinhança pelo fato do local ser muito próximo ao parque, surgem também cobras e macacos, muitas vezes a gente teve que chamar o CRAS aqui do parque para poder tirar eles”, contou.

Apesar da surpresa do dia Mila explica que não tem medo pois é o habitat dos animais, e eles não tem culpa, “eles saem para dar um role e acaba chegando nas casas da vizinhança”, brincou.

Teiú

O Teiú é um réptil de ocorrência nacional, assim como os cães e gatos, os teiús podem viver por mais de uma década quando não estão no meio selvagem.

São animais que podem alcançar 1,40 m de comprimento e pesar mais de 5 kg, e comem de tudo, frutos, legumes, ração para lagartos, ovos, carne, neonatos, entre outras fontes de alimento.

Veja o vídeo do momento:

