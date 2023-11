Violada Chora Me Liga traz João Bosco e Vinícius e Maria Cecília e Rodolfo a Campo Grande

Prometendo agitar os amantes de música sertaneja, a Violada Chora Me Liga chega a Campo Grande no próximo dia 3 de dezembro a partir das 12h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Faz parte das atrações a dupla campo-grandense Maria Cecília e Rodolfo, que se juntam a nomes como Léo Pires, João Haroldo & Betinho e João Bosco e Vinícius.



Além de música, o evento que acontece em um domingo, terá e espaço kids, lounge gastronômico e camarotes individuais e coletivos.



Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.quero2ingressos.com ou nos pontos de venda no Murano Buffet, localizado na Av. Afonso Pena, 4557 e na Loja Tropicana na Rua Oliva Enciso, 345, Mata do Jacinto.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também