Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e cria climão com Biancardi

Na última terça-feira (19), o jornalista Leo Dias revelou, durante o programa Melhor da Tarde, um episódio de tensão entre a influenciadora Virgínia Fonseca e a modelo Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Jr.

Segundo o apresentador, a situação ocorreu após uma ligação da criadora de conteúdo para o craque às 2h da madrugada.

Neymar optou por não atender a chamada e passou o telefone para Bruna Biancardi, que confrontou Virgínia.

“Qual o motivo de uma mulher casada estar ligando para um homem casado às duas da manhã?”, teria questionado a modelo. Na ocasião, Virgínia ainda mantinha um relacionamento com o cantor Zé Felipe.

De acordo com Leo Dias, Virgínia pediu desculpas e desligou após a repreensão. A influenciadora teria ligado com o objetivo de tratar sobre um leilão beneficente do jogador, mas, após o episódio, optou por não comparecer ao evento.

Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciou oficialmente sobre o caso.

