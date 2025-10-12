Menu
Geral

Virginia revela ter ficado com apenas uma pessoa após separação: "Beijei só um"

Declaração foi feita no programa Sabadou, do SBT

12 outubro 2025 - 17h55Carla Andréa

Durante a edição do último sábado (11) do programa Sabadou, no SBT, a influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua vida amorosa desde o fim do casamento com o cantor Zé Felipe.

Sem citar nomes, a apresentadora afirmou que ficou com apenas uma pessoa desde que se separou.

“Depois que fiquei solteira, eu beijei uma pessoa só, e só um mesmo”, disse Virginia, arrancando aplausos da plateia e dos convidados presentes na atração.

Apesar de não mencionar diretamente o nome do jogador Vinicius Jr., o comentário foi interpretado como uma confirmação indireta do affair entre os dois, que já vinha sendo alvo de especulações e curiosidade dos fãs nas redes sociais.

A repercussão da fala foi imediata na internet. Usuários comentaram em tom de ironia e crítica, apontando suposta falta de reciprocidade no envolvimento.

“Só um e escolheu o pior. Normal na vida da mulher brasileira”, escreveu uma internauta. Outra ironizou: “Vini Jr. também só ficou com ela, superfiel”. Já um terceiro comentário destacava: “Aí, a pessoa que ficou com ela ficou com mais quatro”.

A web também reagiu questionando as intenções do jogador e o futuro do possível relacionamento. “Vixeeee... é... A reciprocidade veio só da parte dela mesmo, enquanto ela beijou só uma, ele seguia beijando várias! E será que ela acha que ele vai mudar por ela depois da humilhação hard que ela passou?”, comentou uma usuária.

