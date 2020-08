Vídeo - “Virou estrelinha”: amigos lamentam morte de professora, por coronavírus

A professora e cantora gospel, Tiza de Oliveira, morreu neste domingo (23), aos 36 anos, vítima do novo coronavírus (Covid-19). Ela era natural de Anastácio, e estava morando em Sodrolândia desde quando foi aprovada em concurso.

Professora de artes na Escola Municipal Olinda Brito de Souza, em Sidrolândia, Tiza também contribuía na igreja evangélica Uniedas de Anastácio, onde seu pai é pastor. Ela deixa esposo e um filho.

Nas redes socais, amigos e familiares homenageiam Tiza e lamentam a morte. “Virou estrelinha, agora está cantando junto com os anjos. Não poderia deixar de falar de você, cliente que se tornou uma amiga linda. Deixou seu legado aqui para nós. Um exemplo de mulher Deus! Estamos com coração em pedacinhos, mas o céu está em festa com a sua chegada! Meu sentimento a todos os familiares!”, escreveu uma amiga.

Entre tantas mensagens, uma das amigas publicou um vídeo onde a professora e cantora aparece cantando o hino de Mato Grosso do Sul, em língua indígena. “Hoje mais uma vez ao som do Pífe e do Tambor a nossa Aldeia Terena Aldeinha e Escola Indígena Eei Guilhermina da Silva despede de você que tanto contribuiu para nossa comunidade uma excelente professora, amiga, uma perda repetina que nos deixará saudades, nossa cantora oficial de todos eventos da Aldeia”, escreveu Marinez Rodrigues Campos. Assista:

