Visitação para leilão de veículos do Estado começa nesta segunda

A SAD libera inspeção presencial de carros e sucatas até sexta-feira na Capital

02 fevereiro 2026 - 12h15Sarah Chaves
Entre as atrações do leilão, estão dezenas de Chevrolet Trailblaze R LT D4A, ano de 2016 à 2018Entre as atrações do leilão, estão dezenas de Chevrolet Trailblaze R LT D4A, ano de 2016 à 2018   (Alexandre Coutinho de Souza Junior)

A Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul realiza um leilão eletrônico de veículos e sucatas, com lances abertos desde 21 de janeiro e encerramento marcado para 10 de fevereiro, às 9h. Entre os destaques estão um caminhão Mercedes-Benz L 1113, ano 1976, com lance inicial de R$ 7,6 mil, e uma Mitsubishi L200 Triton 3.2 D, ano 2013, a partir de R$ 15,7 mil.

O certame é conduzido pela leiloeira oficial Regina Aude Leite de Araújo Silva. A visitação presencial ocorre de segunda (2) a sexta-feira (6), em três locais distintos:

Lotes 1 a 20: 1ª Residência Regional da Agesul, na Avenida Redentor, 1008, Jardim Noroeste, em Campo Grande;

Lotes 21 a 152: Casa de Leilões, na Rua Jaboatão, 271, Bairro Sílvia Regina;

Lotes 153 a 298: Pátio da PMax, na Rua Gigante Adamastor, 16, Jardim Santa Felicidade.
Os horários variam conforme o endereço.

Os lotes incluem veículos com e sem documentação, além de sucatas. Chamam atenção os SUVs, com destaque para 36 Chevrolet Trailblazer R LT D4A, anos 2016 a 2018, nos lotes 183 a 218, com lances iniciais entre R$ 6,1 mil e R$ 23,6 mil.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, desde que credenciadas na plataforma www.reginaaudeleiloes.com.br e atendidas as exigências do edital. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3363-5417 ou pelo e-mail [email protected]
