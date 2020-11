Procon-MS encontra produtos vencidos e carnes podres em mercado

Após denúncia de clientes, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) realizou vistoria em um mercado em Jaraguari, a 56 km de Campo Grande, nessa terça-feira (17). Os fiscais acharam inúmeros produtos vencidos desde janeiro, dentre eles estavam cerveja, além de diversas embalagens de carne deterioradas e outras rompidas.

Diante as irregularidades encontradas, consta no relatório “centenas de produtos expostos à venda com prazo de validade expirado, mercadorias sem apresentar qualquer das informações consideradas essenciais tais como peso, validade, procedência e composição entre outros e, ainda, impróprios ao consumo por estarem deteriorados, com embalagens rompidas ou amassadas e por estarem abaixo da temperatura indicada para sua conservação".

Durante a ação, foram recolhidas cervejas vencidas desde janeiro, além de 38 pacotes entre bolachas e biscoitos, 25 embalagens de pipoca para micro ondas e mercadorias em menor quantidade, como composto lácteo, pão de queijo, sementes de hortaliças, iogurte, gelatina e chantili. No caso das carnes, também havia produtos suínos expirados, como ponta de costela, joelho e pele tipo torresmo.

No caso das mercadorias deterioradas, foram apreendidos 148 kg de carne, com embalagens deterioradas, rompidas e o mesmo ocorrendo com 35 kg de linguiça, cinco kg de pão de queijo, açúcar cristal, temperos, pizzas, pães caseiros.

No caso das embalagens danificadas, amassadas e sem estarem na temperatura ideal de conservação foram retirados das prateleiras 132 unidades de fraldas descartáveis, açúcar refinado, farinha de mandioca, peito de frango, steak de frango, morango, uva e couve-flor.

Ao final, tudo foi descartado e o Procon ressalta que o "consumidor que se sentir prejudicado na sua relação de consumo deve formalizar a reclamação", o que deve desencadear operação no alvo da denúncia.

O mercardo fica localizado na rua Geraldo Ferreira Barbosa, na Vila Jatobá.

