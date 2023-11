Vítima de feminicídio em Nova Alvorada do Sul era conhecida como "Tia Cleyde" em colégio

Morta pelo ex na madrugada deste sábado (4), após ter sua casa incendiada pelo autor, Cleyde Mara Pereira Abrantes de 44 anos era servidora pública e trabalhava no Colégio Objetivo em Nova Alvorada do Sul.

A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul informou o falecimento da servidora municipal que era dedicada a Secretaria de Educação. "Deixa um legado de dedicação e competência por todos que a conheceram. A Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul presta condolências à família e amigos de Cleyde".

"Cleyde Mara, era carinhosamente conhecida como a “Tia Cleyde do Colégio Obejtivo”, onde o meu filho Enry estuda e era uma excelente servidora pública do nosso município também. Prestamos solidariedade aos familiares e amigos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé", escreveu o prefeito José Paulo Paleari.

"Ainda sem acreditar, você se foi e deixou muitas lembranças de alegria por onde passou, a minha neta com certeza sentirá muita falta de você na Escola Objetivo, o bolo sempre era um pedaço para tia Cleyde.Que os anjos te recebam", escreveu Sueli Oliveira no Facebook.

Um outro imternauta expressou incrdulidade, diante da tragédia. "Cuidava com muito carinho das nossas crianças. Descanse em paz"

Crime

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 3h30, o principal suspeito, Jeremias Ferreira Dias de 45 anos, chegou na residência de Cleyde Mara, localizada no Jardim Guanabara em Nova Alvorada do Sul, ele invadiu o imóvel, ateou fogo em uma moto e na sala da casa. O atual companheiro, Adelvando tentou apagar as chamas, mas foi esfaqueado várias vezes, depois Jeremias seguiu até Cleyde e desferiu facadas.

Cleyde acabou atingida no braço e tórax, enquanto Adeovando teve o braço perfurado, com a lâmina da faca atingindo ainda outra parte do corpo.

O casal chegou a ser encaminhado ao hospital de Nova Alvorada do Sul, mas a mulher não resistiu e morreu. Jeremias Ferreira Dias está foragido.

