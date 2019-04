Vítimas de acidente na BR-262 são identificadas

Os dois rapazes que morreram em um acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (8) na BR-262, foram identificados como Cássio Augusto Gomes da Silva, 21 anos, e Hudson dos Santos Lima, 24 anos, eles eram moravam em Dois Irmãos do Buriti.

A colisão frontal aconteceu por volta das 6h da manhã, no km 413 da BR-262, distante 70 km de capital. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o hospital de Terenos e Santa Casa de Campo Grande.

A suspeita é que a barra de direção tenha quebrado e o condutor tenha perdido o controle do veículo. As vítimas do veículo VW Gol vermelho, não estariam usando sinto de segurança, e com o impacto da batida, um dos jovens foi arremessado para fora do carro, o outro ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Os outros dois passageiros, identificados como Francismar Torres de Souza, 35 anos, sofreu uma fratura exposta gravíssima na perna direita e teria perdido muito sangue, ele passará por cirurgia na Santa Casa e seu estado de saúde, inspira cuidados. A quarta vítima identificada com Kel Nakaya está bem, só com dores abdominais.

No veículo Renault Fluence, estava um casal de idosos. O condutor de 74 anos permaneceu consciente no local e foi levado para o hospital pela própria filha que compareceu no local. Já sua esposa Marlene Salete Dias Cosata, 70 anos, foi socorrida pelos bombeiros e levada para a Santa Casa, com uma fratura no pé, ela está conciente e orientada, e esperando avaliação dos médicos para saber se fará uma cirurgia ou se colocará somente o gesso.

