Vítimas de queda de avião em São Paulo são identificadas

Apuração realizada pela RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, identificou as duas vítimas fatais da queda de um avião de pequeno porte na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.

Foram identificados como o advogado Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros, de 44 anos, as duas pessoas que morreram durante a queda da aeronave na manhã desta sexta-feira (7).

Carpena era professor licenciado de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC) em Porto Alegre e palestrante motivacional, e segundo as redes sociais, estava saindo de São Paulo e tinha como destino a capital gaúcha.

Medeiros, de acordo com seu perfil no LinkedIn, era um piloto experiente, formado em administração e ciências aeronáuticas pela PUC-RS e acumulando 3.819 horas de voo como copiloto do modelo Embraer 190 e 1.912 horas como comandante de ATR.

Os corpos do advogado e do piloto foram encontrados carbonizados dentro da aeronave após o acidente.

