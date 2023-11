Viu a Anya? Filhote de 2 meses foi roubada na região do Jardim Imá

Uma cachorrinha que atende pelo nome de Anya foi roubada em frente da casa do dono na Rua Teresina, próximo a Casa da Mulher Brasileira, região do Jardim Imá, nessa terça-feira (7). Anya é da raça Shih-tzu, uma filhote de apenas 2 meses, com a pelagem branca e com manchas pretas no rosto, orelhas e no rabinho.

Ao JD1, o dono do animal, Kevin Chamorro, relatou como tudo aconteceu. "Infelizmente Minha filhote foi roubada na frente da minha casa. Deixei a porta aberta para retirar o lixo, e nisso ela escapou, e em pouquíssimo tempo um carro branco passou, a pegou e a levou embora. Eu só pude ver o carro partindo com ela", lamentou Kevin.

"Se por acaso vocês conhecerem a pessoa que a pegou, ou se você mesmo que pegou ela está vendo isso, peço que a devolva, por favor. Poderei pagar um valor em dinheiro pelo retorno dela, ela só tem 2 meses", pediu o dono.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro de Anya, podem entrar em contato com ele por meio do número (67) 98196-5311. Ajude a encontrar!

