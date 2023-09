Viu a Juma? Dona paga R$ 500 para quem encontrar gatinha desaparecida

"Comportada e dócil", assim define a veterinária Claudia Benites sobre a gatinha Juma de 1 ano, que sumiu no último dia 25 de agosto de casa na avenida Bom Pastor, região do Vilas Boas.

De acordo com Claudia, Juma não costuma sair ou fugir de casa. "Nunca foi nem no portão, nunca sumiu, vi pelas câmeras ela pulando o muro e depois não achei mais", contou a veterinária que procurou a gata por todo bairro durante uma semana.

Juma é dócil e se da bem com cachorro e para ter a gatinha de volta, Claudia informou que paga gratificação de R$ 500 pela gata tricolor. Quem tiver informações pode entrar em contato pelos números (67) 99256-8008/(67) 993017083.

