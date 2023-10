Viu a Lia? Cachorrinha de casal de idosos sumiu no Carandá Bosque

Uma cachorra que atende pelo nome de Lia está desaparecido desde a última segunda-feira (16). Ela sumiu na região do bairro Carandá Bosque, em Campo Grande, por volta das 20h. Lia é da raça Shih-tzu, porte pequeno, de pelagem preta e com manchas brancas no rosto e pata.

Segundo informações repassadas para a reportagem, o animal pertence a um casal de idosos. A família oferece recompensa para quem encontrar e devolver a cachorrinha.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro de Lia, podem entrar em contato com a família por meio dos números: (67) 99920-5953 ou (67) 99949-5953. Ajude a encontrar!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também