Viu a Magali? Dona procura por gatinha desaparecida na Capital e oferece recompensa

Carla Beatriz, tutora da gatinha Magali, está pedindo ajuda para encontrar sua fiel companheira após ela desaparecer na semana passada, dia 22 de abril, na Rua Grêmio, no bairro Jardim Panamá, em Campo Grande.

Magali, que tem por volta de 1 ano e meio, é castrada e microchipada, podendo ser identificada em qualquer petshop da Capital, ou até mesmo no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que também realiza o serviço de implante do dispositivo.

Ao JD1, a esteticista contou que a gata, que usava coleira roxa no dia em que fugiu, chegou a ser encontrada por uma família no dia 24 de abril, mas foi “doada” para outras pessoas no Jardim Panamá e, novamente, acabou fugindo e está desaparecida desde então.

Segundo Carla, Magali é mansa e responde pelo nome, mas, devido toda a situação, deve estar estressada e assustada, o que pode dificultar dela se aproximar de desconhecidos.

Querendo se reunir com sua gatinha amada, Carla está oferecendo recompensa para quem encontrar a Magali.

Caso tenha encontrado a gatinha ou tenha informações sobre seu paradeiro, basta entrar em contato com a tutora pelos números (67) 99869-1337 ou (67) 99342-0981, via WhatsApp.

