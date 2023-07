Viu a Megui por aí? Cachorrinha foi 'roubada' na bairro Campo Nobre

Uma cachorrinha que atende por Megui, foi roubada na noite da última segunda-feira (24), por volta das 21 horas, no bairro Campo Nobre, em Campo Grande. O animal é de pelagem branca com manchas amarelas.

Ao JD1, a tutora do animal contou que Megui saiu de casa escondida, na Rua Aydê Roque, esquina com Patrocínio. “Ela saiu pelo portão sem ninguem ver. Ela estava fazendo xixi em frente de casa, quando um homem levou ela. Fomos olhar nas câmeras e vimos o momento exato. Estamos muito abalados”, desabafou Vanessa Feitosa.

Nas imagens divulgadas, o animal estava com um gato no momento em que um homem estacionou o carro, e foi em direção aos animais. Na imagem da câmera de segurança, é possível ver o homem pegando a cachorrinha no colo, e a levando para dentro do carro com o pisca-alerta ligado. Apesar das imagens, não foi possível identificar a placa do veículo.

A cachorrinha está na família há 3 anos, e convive com crianças. “Pedimos que quem pegou ela devolva, nossa família está triste”, pediram.

Aqueles que souberem do paradeiro da Megui ou tiverem mais informações sobre o animal, podem entrar em contato com a família pelo número (67) 99339-5501. Ajude a encontrar!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também