Viu a Mel por aí? Dona procura por cachorra caramelo no Jockey Club

Uma cachorrinha "caramelo" que atende como Mel, está desaparecida na região do Jockey Club, em Campo Grande. O animal, SRD (sem raça definida), fugiu no último domingo (8) na Avenida Das Primaveras.

De acordo com a tutora Kelly Neiva, a cachorrinha foi acostumada apenas dentro de casa, não tendo o hábito de passear na rua sozinha. "Ela só fica em casa comigo. E os dois amiguinhos dela, o Thor e o Teodoro, estão tristes sentindo a falta dela, não querendo comer. Estou com o coração apertado", relatou ao JD1.

Ainda conforme a dona da Mel, ela fugiu no final da tarde do domingo. "Ela desceu a rua do mercado Pires, que tem aqui no bairro. Um vizinho chegou a me ligar, dizendo que ela foi vista correndo na rua Japão, mas foram me falar isso apenas na segunda-feira, e quando fui procurar não tinha nem vestígios".

Kelly também recebeu fotos de uma cachorrinha parecida com a Mel, mas ao chegar no local, não era sua companheira. "Estou desesperada, eles são meus filhos. Preciso de ajuda para encontrar minha Mel", pediu.

Aqueles que encontrarem ou tiverem notícias da Mel, podem entrar em contato pelo número: (67) 99174-5345.

