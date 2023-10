Viu a Nina? Tutora procura cadelinha desaparecida no Nova Lima

Uma cachorra que atende pelo nome de Nina está desaparecida desde sexta-feira (13). Ela sumiu na região do bairro Nova Lima, próximo a Rua Padre Antônio Franca, em Campo Grande. Nina é branca com algumas manchinhas marrom e um dos olhos com pelagem mais escura. Atualmente a cadelinha está mais peludinha do que na foto (acima).

Segundo a tutora Janaína, Nina sumiu por volta de 21h30, perto do mercado Mister Júnior do Nova Lima e está com uma coleirinha vermelha.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro de Nina, podem entrar em contato pelo número (67) 99292-3206. Ajude a encontrar!

