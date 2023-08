Viu a Ning Ning? Cachorra fugiu de casa no bairro Vila Célia e família pede ajuda

Uma cachorrinha que atende pelo nome de Ning Ning está desaparecida desde essa quarta-feira (23), por volta da meia noite. Ela fugiu de casa no bairro Vila Célia, próximo a lanchonete Picadinho e ao Fort Atacadista Coronel Antonino, em Campo Grande. Ning Ning é de pelagem clara, com manchas na orelha e pelo corpo.

"É uma fêmea não castrada. Ela tem dermatite crônica. Quem souber de alguma informação, nos procure, por favor!", pediu a dona Larissa.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da cachorrinha, podem entrar em contato com o número (67) 99900-8108. Ajude a encontrar!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também