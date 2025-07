Viu a Nutella? Família procura gata perdida na região do Tiradentes

A professora Kedma Passos Terengue, 37 anos, procura por sua gatinha Siamesa que sumiu na noite de ontem (14), ao sair pela brecha do portão aberto na rua Diva Ferreira, próximo ao estabelecimento ‘Meu Mercado’, no bairro Tiradentes.



Conforme relatado pela tutora, Nutella não costuma sair e é criada dentro da casa fechada, mas acabou escapando por volta das 21h, quando Kedma saiu com o cachorro até a esquina.



A pet é uma fêmea adulta siamês e possui uma plaquinha de identificação. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas ao número (67) 99235-0015.

