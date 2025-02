Viu o Abul por aí? Família procura por pitbull desaparecido no Guanandi II

A família do Abul, um cachorro da raça pitbull, está procurando pelo cachorro após ele fugir de casa, durante as chuvas desta sexta-feira (7), na Rua Igarassu, no Bairro Guanandi II, em Campo Grande.

Luiza, tutora de Abul, contou que o cachorro fugiu enquanto ela estava no trabalho, e que só ficou sabendo da fuga do animal quando a mãe foi até sua casa para recolher roupas no varal durante a tempestade e deu falta dos dois pitbulls da filha.

Preocupada com os animais, Luiza voltou para casa e começou a procurar pelos animais. Ela conseguiu encontrar a fêmea, que é mãe de Abul, próxima de sua casa, mas não conseguiu localizar o seu outro cachorro.

Ao JD1, Luiza explicou que essa é a primeira vez que Abul foge de casa, e reforçou que o animal é extremamente dócil, além de atender pelo nome quando é chamado.

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Abul, basta entrar em contato com Luiza pelo número (67) 9268-3771 através do WhatsApp .

