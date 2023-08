Viu o Floquinho? Gato desapareceu na região da Av. Euler de Azevedo

Um gatinho que atende pelo nome de Floquinho está desaparecido desde o último sábado (19), por volta das 13h30. Ele sumiu no Condomínio Bela Vista IIII, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. Floquinho é de pelagem branca, com uma mancha no pescoço e o rabo preto.

Ao JD1, a tutora Rafaela Pedreira relatou que o animal é bonzinho e bastante dócil. "Já procuramos por aqui e não o encontramos ainda. Se alguém souber de qualquer informação, entre em contato conosco, por favor!", pediu ela.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro do gato Floquinho, podem entrar em contato com os números (67) 98135-5926 ou (67) 98143-3243. Ajude a encontrar!

