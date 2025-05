Viu o Heitor? Família pede ajuda para encontrar idoso com Alzheimer desaparecido

A família de Heitor Teodoreto, de 80 anos, pede ajuda para encontrar o idoso, que sofre com Alzheimer, que está desaparecido desde o último sábado (10), gerando preocupação nos familiares, que temem por sua segurança.

Segundo Valdecir Braga, seu pai desapareceu por volta das 15h em um assentamento do MSTB na cidade de Ribas do Rio Pardo, cidade a 102 quilômetros de Campo Grande, perto da Fábrica da Suzano, e não foi mais visto desde então.

Usando uma calça social, camisa polo com a gola listrada e um boné, Heitor tem um quadro de Alzheimer que o impede de se lembrar do endereço de sua residência, além de causar confusão mental que o faz acreditar morar em Ponta Porã, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Caso tenha qualquer informação sobre o paradeiro de Heitor Teodoreto, basta entrar em contato com a família do idoso através dos telefones (67) 99253-3776 e (67) 99180-5939, via WhatsApp ou ligação.

