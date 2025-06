Viu o Leo? Gatinho de menina com autismo desaparece na Vila Glória, na Capital

Julianne Espíndola, mãe de Anna Clara, está pedindo ajuda para encontrar o gatinho Léo, fiel companheiro de sua filha, que desapareceu no domingo (1) na Rua 13 de Maio, próximo da Avenida Eduardo Elias Zahran, no Bairro Vila Glória, em Campo Grande.

Segundo Julianne, o gatinho é o fiel companheiro de sua filha, Anna Clara, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, desde o sumiço do gatinho, está arrasada, com a preocupação até mesmo se manifestando fisicamente. “A dona do Leo, companheira dele, está na clínica internada sem se alimentar desde domingo”, informou a mãe.

O gatinho, um persa de pelo claro e com os olhos azuis, é amado pela criança, que agora sofre com o sumiço do companheiro. Muito manso e dócil, o animal estava sem coleira no dia em que desapareceu.

Julianne está até mesmo oferecendo recompensa, no valor de R$ 500 ou um filhote de persa, para quem encontrar o Léo e o devolver em segurança para a família.

Caso tenha alguma informação, basta entrar em contato com a mãe de Anna Clara através do número (67) 9845-7569, tanto por ligação quanto por WhatsApp .

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também