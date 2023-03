O cachorrinho Max, filhote da raça Lhasa Apso, fugiu de casa na noite de domingo, dia 5 de março, deixando sua melhor amiga, de apenas 8 anos, preocupada no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis, em Campo Grande.

A estudante Yasmyn Ferreira, de 17 anos, contou ao JD1 Notícias que Max pode ter fugido pela janela da casa. “Acreditamos que ele tenha fugido pela janela da casa, porque deixamos a porta fechada justamente pra ele não sair. Nosso portão tem tipo uma ‘rampinha’ embaixo, local por onde ele deve ter saído”, explica.

Desde que o pequeno sumiu, a irmã de Yasmyn ficou mal com a situação, uma vez que os dois eram muito apegados, brincando direto juntos.

“Andamos pelo bairro e região. Conversamos com os vizinhos, mas ninguém viu o Max. Minha irmãzinha ficou mal desde que ele sumiu”, conta.

Viu o Max ou tem alguma informação? Entre em contato com a família através do telefone (67) 9 9310-2712, ligação ou WhatsApp.

