Viu o Pitoko? Família procura por cachorro que sumiu na região da Cohab II

Preocupado com o desaparecimento do cachorro da família, o vendedor Anderson Miguel da Silva pede ajuda para encontrar Pitoko, que desapareceu no núcleo habitacional Universitárias, região do Cohab II.

Pitoko que costuma sair de casa, saiu por volta das 12h de ontem (25) na rua Rua David Correa Leite 168, e não retornou ainda. De acordo com Anderson, ele é mansinho.



O cachorro é de porte pequeno, preto, com peitoral e focinho caramelo. Quem ver o Pitoko pode entrar em contato com Anderson pelo número: (67) 992334133.

