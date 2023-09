Viu o Puppey? Mãe procura por cachorro de estimação da filha autista

Um cachorro que atende pelo nome de Puppey está desaparecido desde domingo (24). Ele sumiu na região do bairro Vila Nasser, próximo a Rua Tenente Lira, em Campo Grande. Puppey é da raça Border collie, de pelagem branca e com heterocromia, o qual os olhos são da cor azul e castanho escuro.

Segundo a tutora Franciely Rodrigues, o animal é de sua filha pequena e autista. "Puppey não tem nenhuma doença e não precisa de medicamentos, mas ele é da minha filha de 4 anos, autista. Precisamos o encontrar, oferecemos recompensa!", relatou ela ao JD1.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro de Puppey, podem entrar em contato com a mãe, pelo número (67) 98164-6824. Ajude a encontrar!

