Viu o Uiris por aí? Irmãos procuram por rapaz desaparecido há 7 anos

Sem contato com a família há sete anos, os irmãos de Uiris Ferreira da Silva, de 38 anos, agora têm esperança de se reencontrarem com ele após informação sobre seu possível paradeiro chegar até eles.

Jô, irmã de Uiris, contou que a família é natural de Mato Grosso, e que há cerca de sete anos o rapaz saiu de casa, mas que ao contrário das outras vezes, em que sempre voltava, ele não retornou. O último contato que ela teve com seu irmão foi há quatro anos, quando conversou com ele por telefone.

Dependente químico, Uiris havia desaparecido e a família não sabiam do seu paradeiro até 15 dias atrás, quando receberam a informação que ele estava rondando as ruas de Campo Grande.

A irmã do homem conta que sua mãe, Maria Liberata da Silva, de 81 anos, está abatida e clamando pelo filho desaparecido, desejando poder ver Uiris mais uma vez.

Segundo Jô, a família recebeu a informação que ele foi visto por último na região do Jardim Nhanhá, depois do Centro, próximo da antiga linha do trem e da Energisa da região central.

Os familiares de Uiris chegaram a vir para Campo Grande atrás dele, mas não conseguiram o encontrar nas ruas da Capital e precisaram voltar para Mato Grosso.

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Uiris, basta entrar em contato com Anderson pelo número (66) 99653-4182 , Celso pelo telefone (66) 99611-5831 , ou Rosângela pelo número (66) 99642-9013 .

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também