Vivo lidera número de reclamações entre serviços de telefonia

As empresas de telefonia, Vivo, Claro, Tim e Brasil Telecom estão na lista da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), como sendo servidoras “ineficientes”, devidos os transtornos que causam aos clientes e ao alto nível de reclamação junto ao órgão.

O serviço de telefonia, tanto móvel como fixa, foram analisados com base em dados liberados pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), em relação a Mato Grosso do Sul, considerando os três últimos anos 2017, 2 018 e 2 019.

Na soma dos três anos desde que a pesquisa começou em 2017, a Vivo se destaca ao atingir 4.324 mil manifestações de insatisfação. A Claro, por sua vez, chegou a 3.036 reclamações, a Tim a 2.288 e a Brasil Telecom deixou 2

Em 2017 a quantidade de reclamações no Procon foi de 4.738 mil, caindo para, 3.094 em 2018. Entretanto, em 2019 esse número voltou a crescer chegando a 3 628.

Neste ano a Vivo liderou o número de reclamações com 1.357 ocorrências, equivalente a 37,40 % do total, seguida pela Claro com 802 reclamações(22,11%), Tim S/A e Tim Celular S/A com 776 equivalente a 21,39% e Brasil Telecom fixa e móvel reclamada em 693 ocasiões, ou seja , 19,10 %.

O primeiro ano considerado no trabalho de estatística foi o de maior insatisfação com 4.738 manifestações de consumidores. Neste caso específico,2017, a Claro liderou com 49,98% das ocorrências, seguida da Vivo 36,28%, Brasil Telecom móvel e fixo 13,82% e Tim Celular com 13,82%.

