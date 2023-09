Voa Brasil é adiado mais uma vez

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que o Voa Brasil, programa do governo para promover viagens domésticas a R$ 200 foi adiado para novembro. As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico.

Segundo estimativas do ex-ministro da pasta, Márcio França, a iniciativa deveria ter sido lançada ainda neste mês, e atenderia aposentados e pensionistas.

Atual chefe do ministério, Silvio disse que a ideia inicial é que o programa tenha início no Brasil, e após algum tempo, haja uma versão com passagens internacionais, proposta que ainda precisará ser apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

