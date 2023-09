Voa Brasil é adiado para final de setembro

Com previsão para começar a valer a partir do final de agosto, o programa “Voa Brasil”, que viabiliza a compra de passagens aéreas mais baratas por até R$ 200, foi adiado para o final de setembro.

O adiamento do programa foi informado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que optou por atender a outras solicitações voltadas ao turismo.

Aderiram ao programa as companhias aéreas Latam, GOL e Azul, que disponibilizarão passagens ociosas por até R$ 200 para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com renda de até R$ 6,8 mil.

Um total de 50 mil passagens aéreas devem ser oferecidas por mês no valor promocional, com a possibilidade de parcelamento do valor em até 12 vezes.

