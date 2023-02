Você e seus amigos na área Vip: JD1 sorteia ingressos para o Campo Grande Musik

Foi aqui que pediram sorteio de ingressos para o 'Campo Grande Musik'? O JD1 estará sorteando 5 ganhadores para receber 4 ingressos. É isso mesmo, cada um dos sorteados poderá curtir o show de Murilo Huff e Henrique & Juliano com mais 3 amigos.

Para participar é simples, basta seguir o perfil @jd1noticias no Instagram, curtir a publicação e marcar 2 amigos nos comentários. Lembrando que quanto mais comentar, mais chances têm de ganhar!

Os ingressos são para o setor VIP do evento. O sorteio será realizado na próxima sexta-feira (10), e o resultado será divulgado pelas redes sociais do portal. Participe!

